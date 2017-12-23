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Свободные демократы Германии выступили против Меркель у власти

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Фото: Global Look Press/Oliver Berg
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Свободная демократическая партия (СвДП) Германии категорически отказывается от участия в правительстве, если его по-прежнему возглавит Ангела Меркель.

«Мы хотим быть частью обновленного проекта», — заявил председатель партии Кристиан Линднер.

«В ХДС (Меркель возглавляет эту партию — Ред.) когда-нибудь, возможно, будут другая программа и другие ответственные лица, которые позволят по-новому оценить ситуацию», — сказал он.

В ноябре СвДП заявила о выходе из консультаций по созданию коалиционного правительства страны. По словам партийного лидера, партнеры по переговорам — блок ХДС/ХСС и «зеленые» — стремились сохранить руководство правительством за Ангелой Меркель. Линднер считает это «противоположностью изменению или обновлению».

Партийный лидер сделал свое заявление в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как писал iz.ru, германские политики предсказывают конец «эры Меркель». Мнение жителей страны о сохранении за политиком поста канцлера неоднозначно — равное количество опрошенных придерживается позиций «за» и «против». Ангела Меркель бессменно занимает свой пост последние 12 лет.

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