Почти половина жителей ФРГ хотят досрочной отставки Меркель

47% граждан Германии высказываются за досрочную отставку канцлера ФРГ Ангелы Меркель. Такие данные получены в ходе опроса социологической службы YouGov, проведенного по заказу агентства DPA, сообщает ТАСС.

Из опрошенных только 36% выразили желание видеть политика канцлером страны еще четыре года. Социологи опросили около 2 тыс. граждан ФРГ, обладающих правом голоса.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хочет достичь соглашения с Францией по реформе еврозоны.