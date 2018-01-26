Власти США назвали число проживающих в стране нелегальных мигрантов

В США проживают порядка 11 млн нелегальных мигрантов, заявил журналистам глава министерства юстиции США Джефф Сешнс. Он также отметил, что эта цифра сопоставима с количеством проживающих в штате Джорджия или с населением Португалии.

«Если мы не можем контролировать или даже знать, кто находится в стране, гораздо сложнее поддерживать безопасность граждан. Это не гипотетический вопрос, эффект может наблюдаться по всей стране», — сказал он в пятницу, 26 января, передает «РИА Новости».

Сешнс также рассказал, что с 11 сентября 2001 года правоохранительные органы выслали более 1,7 тыс. нелегальных мигрантов, которые вызывали вопросы в сфере национальной безопасности.

Ранее в январе СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп на встрече с конгрессменами по проблеме иммиграции назвал грязными дырами ряд стран, из которых в США прибывают мигранты. Он также заявил, что Америке следует принимать больше мигрантов из таких стран, как Норвегия.