Прямой эфир

Приток нелегальных иммигрантов в ЕС в 2017 году снизился на 60%

0
Фото: REUTERS/Ayman al-Sahili
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Приток иммигрантов, которые незаконно прибыли в страны — члены ЕС в 2017 году, уменьшился на 60%. Информацию об этом распространило Европейское агентство пограничной и береговой охраны.

Отмечается, что у мигрантов большой популярностью теперь пользуется путь через Испанию, а не через Балканские страны, как раньше.

Около 205 тыс. нелегалов незаконно пересекли границы европейских стран в прошлом году, тогда как в 2016 году эта цифра составляла 511 тыс. человек, цитирует сообщение «Интерфакс».

16 февраля Апелляционный суд штата Вирджиния в США признал неконструктивным последнюю версию иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

По словам представителей суда, указ дискриминирует мусульман, что идет вразрез с положениями конституции страны.

Апелляционный суд уже во второй раз выступает против иммиграционного указа нынешнего американского лидера.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трамп назвал «грязными дырами» страны, откуда в США прибывают мигранты
Более 20 мигрантов пытались проникнуть в ОАЭ в бетономешалке

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017