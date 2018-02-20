Приток нелегальных иммигрантов в ЕС в 2017 году снизился на 60%

Приток иммигрантов, которые незаконно прибыли в страны — члены ЕС в 2017 году, уменьшился на 60%. Информацию об этом распространило Европейское агентство пограничной и береговой охраны.

Отмечается, что у мигрантов большой популярностью теперь пользуется путь через Испанию, а не через Балканские страны, как раньше.

Около 205 тыс. нелегалов незаконно пересекли границы европейских стран в прошлом году, тогда как в 2016 году эта цифра составляла 511 тыс. человек, цитирует сообщение «Интерфакс».

16 февраля Апелляционный суд штата Вирджиния в США признал неконструктивным последнюю версию иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

По словам представителей суда, указ дискриминирует мусульман, что идет вразрез с положениями конституции страны.

Апелляционный суд уже во второй раз выступает против иммиграционного указа нынешнего американского лидера.