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Суд в США признал неконструктивным иммиграционный указ Трампа

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Фото: TASS/Zuma/Ting Shen
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Апелляционный суд штата Вирджиния в США признал неконструктивным последнюю версию иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

Как передает в четверг The Hill, по словам представителей суда, указ дискриминирует мусульман, что идет вразрез с положениями конституции страны.

Апелляционный суд уже во второй раз выступает против иммиграционного указа нынешнего американского лидера, отмечает «Газета.ру».

Попытки запретить въезд в США на 90 дней нежелательных мигрантов Трамп предпринимает с первых дней своего срока на посту президента, и все они блокируются судами США.

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