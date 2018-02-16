Суд в США признал неконструктивным иммиграционный указ Трампа

Апелляционный суд штата Вирджиния в США признал неконструктивным последнюю версию иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

Как передает в четверг The Hill, по словам представителей суда, указ дискриминирует мусульман, что идет вразрез с положениями конституции страны.

Апелляционный суд уже во второй раз выступает против иммиграционного указа нынешнего американского лидера, отмечает «Газета.ру».

Попытки запретить въезд в США на 90 дней нежелательных мигрантов Трамп предпринимает с первых дней своего срока на посту президента, и все они блокируются судами США.