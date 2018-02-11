Трамп рассказал о приоритетах иммиграционной системы в США
Обеспечение полной безопасности границы, прекращение цепочки миграции и отмена визовой лотереи — таковы приоритеты новой миграционной системы, разработанной администрацией Белого дома.
Об этом в своем твиттере написал президент США Дональд Трамп в субботу, 10 февраля.
«Конгресс должен укрепить иммиграционную систему и защитить американцев», — добавил глава Белого дома.
7 февраля портал iz.ru рассказал о том, что почти 60% американцев высказываются против строительства стены на границе с Мексикой.
План Трампа отгородиться от южного соседа поддержали лишь 37% опрошенных.
Таковы результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного специалистами университета Куиннипиака.