Трамп рассказал о приоритетах иммиграционной системы в США

Обеспечение полной безопасности границы, прекращение цепочки миграции и отмена визовой лотереи — таковы приоритеты новой миграционной системы, разработанной администрацией Белого дома.

Об этом в своем твиттере написал президент США Дональд Трамп в субботу, 10 февраля.

«Конгресс должен укрепить иммиграционную систему и защитить американцев», — добавил глава Белого дома.

My Administration has identified three major priorities for creating a safe, modern and lawful immigration system: fully securing the border, ending chain migration, and canceling the visa lottery. Congress must secure the immigration system and protect Americans. pic.twitter.com/xV1lgfhjBU — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 10, 2018

7 февраля портал iz.ru рассказал о том, что почти 60% американцев высказываются против строительства стены на границе с Мексикой.

План Трампа отгородиться от южного соседа поддержали лишь 37% опрошенных.

Таковы результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного специалистами университета Куиннипиака.