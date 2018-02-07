Большинство американцев выступают против строительства стены на границе с Мексикой

Почти 60% американцев высказываются против строительства стены на границе с Мексикой.

Таковы результаты общенационального опроса общественного мнения, проведенного специалистами университета Куиннипиака.

План президента США Дональда Трампа отгородиться от южного соседа поддержали лишь 37% опрошенных, сообщает ТАСС.

По мнению Трампа, на возведение стены необходимо $25 млрд и это решит проблему нелегальной миграции и преступности, связанной с ней.

11 января Трамп отказался подписывать законопроект о миграционной реформе, если в нем не будет заложено финансирование строительства стены на границе с Мексикой.