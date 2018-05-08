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СБУ заблокировала во Львове ретрансляцию российских телеканалов

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Во Львове пресечена ретрансляция запрещенных на территории Украины телеканалов России и самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), сообщает пресс-служба службы безопасности страны.

Правоохранители установили, что группа местных жителей организовала продажу телевизионных приставок с настроенным доступом к запрещенному контенту. Клиенты подыскивались через созданный в интернете веб-ресурс.

В ходе обысков сотрудники СБУ и полиции обнаружили оборудование, которое подтверждает их причастность к преступлению, говорится в сообщении СБУ.

Против группы местных жителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 361 УК Украины. Согласно законодательству страны им грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Украинские власти запретили вещание ряда российских телеканалов летом 2014 года. В черный список попали РЕН ТВ, «Первый канал», «Россия 24», RT и многие другие. Москва расценила действия Киева как покушение на свободу СМИ.

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