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Кучма оценил риски Украины превратиться в территорию без законов

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Фото: РИА Новости/Егор Еремов
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Украина высокими темпами движется от независимого государства к территории, на которой не работают ни конституция, ни законы, заявил 8 мая бывший президент страны Леонид Кучма.

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Конституцию Украины приняли в 1996 году. С тех пор основной закон страны несколько раз значительно изменяли. Как подчеркнул экс-президент Украины, каждая новая власть должна научиться выполнять действующую конституцию, а не пытаться менять ее под себя.

В феврале 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о необходимости внести в конституцию изменения для завершения реформы децентрализации. Спорный пункт об особом статусе Донбасса, что является одним из ключевых пунктов Минских соглашений по урегулированию конфликта на Украине, тормозит этот процесс, передает «РИА Новости».

В октябре 2017 года Европейский союз объявил о планах выделить на поддержку децентрализации Украины €50 млн.

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