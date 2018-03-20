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Портреты Бандеры и Шухевича сожгли у посольства Украины в Варшаве

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Фото: Global Look Press/Maciej Luczniewski
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Польские националисты сожгли портреты Степана Бандеры и Романа Шухевича возле украинского посольства в Варшаве.

Об этом сообщает RT со ссылкой на местные СМИ.

Участники акции скандировали лозунги: «Шухевич — убийца» и «Бандеровские убийцы». Также они держали плакаты с надписями «Бандеровец — не мой брат».

В акции участвовали представители Национального движения, Всепольской молодежи и Национального радикального лагеря.

В феврале сообщалось, что украинцы, желающие получить право на проживание в Польше, должны рассказать на собеседовании при въезде в страну о своем отношении к Степану Бандере и «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (запрещена в РФ).

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