СМИ: украинцев заставляют осуждать Бандеру при въезде в Польшу

Граждане Украины, желающие получить право на проживание в Польше, должны рассказать на собеседовании при въезде в страну о своем отношении к Степану Бандере и «Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии» (запрещена в РФ).

Заявителю необходимо четко высказать осуждение деятельности лидера ОУН-УПА. В противном случае украинцам будет запрещен въезд в страну, передает РИА «Новости» со ссылкой на польские СМИ.

По словам одного из заявителей, на собеседовании он заявил, что «никогда не вникал» в историю ОУН и не знает, кто несет ответственность за Волынскую резню. В результате ему был запрещен въезд в Польшу, несмотря на то что у его отца и деда есть польское гражданство.

Как писал портал iz.ru, Польша приняла закон, подразумевающий запрет на использование выражения «польские лагеря смерти» и иных выражений, приравнивающих поляков к соучастникам преступлений нацистской Германии. Наказание также коснется тех, кто публично пропагандирует идеологию националиста Степана Бандеры и отрицает Волынскую резню, устроенную украинскими националистами.

Наказание за нарушение закона предусматривает штраф или лишение свободы на срок до трех лет. Киев подверг резкой критике Варшаву, в частности, президент Украины Петр Порошенко назвал данный закон неприемлемым.