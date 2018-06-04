Вандалы в Харькове разрушили памятную доску Жукову

Неизвестные разбили памятную доску маршалу Советского Союза Георгию Жукову в Харькове. Об этом сообщается на сайте областной Нацполиции.

Инцидент произошел 3 июня на Семинарской улице. Мемориальная доска полководцу была установлена на фасаде харьковской школы №127, которая с 2004 года носит его имя. Злоумышленники разбили мраморную доску и сбросили ее на землю, пишет НСН.

В украинском МВД отметили, что информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции.

В мае 2018 года мэр Харькова Геннадий Кернес сообщил, что неизвестные пытались разрушить бюст Жукову. После происшествия он потребовал от полиции взять все памятники под охрану.