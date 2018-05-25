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Вандалы разграбили в Ярославле могилы погибших хоккеистов «Локомотива»

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Фото: РИА Новости/Ярослав Неелов
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Неизвестные злоумышленники разграбили могилы погибших хоккеистов «Локомотива» на Леонтьевском кладбище в Ярославле. Об этом режиссер документального фильма об игроке команды Иване Ткаченко Елена Михеева сообщила в Facebook.

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Инцидент произошел в четверг, 24 мая. «Сегодня какие-то нелюди варварски вырвали цветы на могилах ребят, разворовали всё, что приносили родственники, друзья и просто неравнодушные люди», — написала Михеева.

Режиссер напомнила, что подобное происходит не в первый раз, и призвала не оставлять действия вандалов безнаказанными.

Идет поиск свидетелей произошедшего, пишет сайт kp.ru.

Самолет с игроками ярославской хоккейной команды «Локомотив» разбился 7 сентября 2011 года. Як-42 упал в районе аэропорта Туношна. В результате авиакатастрофы выжил один член экипажа — Александр Сизов, а также хоккеист Александр Галимов. Однако через несколько дней он скончался от множественных ожогов. Таким образом, из 45 находившихся на борту погибли 44 человека.

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