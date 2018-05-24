Новая хоккейная арена появится в Петербурге к 2023 году

Новую хоккейную арену в Санкт-Петербурге вместимостью около 20 тыс. зрителей построят в Санкт-Петербурге к 2023 году. Об этом газете «Известия» рассказал основатель и основной акционер Volga Group, президент СКА Геннадий Тимченко в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он отметил, что жители Петербурга проявляют большой интерес к хоккейным матчам. Например, на один из матчей финальной серии Кубка Гагарина в 2015 году, в котором встречались СКА и «Ак Барс», поступило более 300 тыс. заявок при вместимости арены 12 тыс.

«Поэтому мы подумали, что надо как-то помочь нашим болельщикам попадать на такие интересные хоккейные матчи. Мы видим, что любовь к хоккею растет», — подчеркнул Тимченко.

Кроме того, он не исключил, что новая арена сможет принять матчи чемпионата мира по хоккею, если городу доверят право проведения турнира.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что руководство ведет переговоры о возможности проведения мирового первенства в Санкт-Петербурге. 12 мая появилась информация о том, что РФ направила заявку на право принять чемпионат в 2023 году.

Согласно регламенту IIHF, помимо письма, в котором уведомляют о намерении провести турнир, страны должны представить до 10 января 2019 года развернутый план проведения соревнований.