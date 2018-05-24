Болельщики выбрали Барулина из «Сочи» лучшим хоккеистом 10-го сезона КХЛ

300 тыс. болельщиков выбрали вратаря клуба «Сочи» Константина Барулина лучшим игроком 10 сезона Континентальной хоккейной лиги. Барулин разделил награду Бесценной Лиги с болельщицей из Минска Светланой Коляго.

Традиция награждать не только выдающихся игроков, но и болельщиков появилась в 2015 году, когда MasterCard и КХЛ создали медиаклуб «Бесценная Лига». На протяжении всего сезона участники выбирают лучшего хоккеиста матча, того, чья игра принесла им максимальное количество эмоций и впечатлений. Его и самого искреннего болельщика награждают трофеем, который состоит из двух половин в виде шайб, которые разделяются в момент вручения.

В юбилейном сезоне КХЛ трофеи разделили 30 хоккеистов и болельщиков. А по результатам общего голосования их получили защитник Барулин и болельщица Коляго.

Всего за 10-й сезон Континентальной хоккейной лиги прошло 834 матча, в них приняли участие 1004 игрока из 27 клубов, было забито 4062 шайбы. И за всем этим наблюдали 5 млн болельщиков.

«У меня ребенок младший занимается хоккеем, и, как он попал в хоккей, я стала ярой болельщицей. Уже 10 лет. Очень было волнительно и приятно оказаться на сцене с игроком, за которого болела весь сезон», — рассказала iz.ru болельщица. Она стала лауреатом премии за самые трогательные слова поддержки любимому спортсмену, которые она отправила в видеоролике.

«Я хочу поблагодарить всех болельщиков. Ваша нереальная энергия и эмоции всегда помогают двигаться нам вперед! Спасибо традиции Бесценная Лига Mastercard и КХЛ, которая дает возможность разделять любовь к хоккею вместе с теми, кто поддерживает нас. Это бесценно!» — отметил Барулин.

По случаю окончания сезона КХЛ прошло награждение спортсменов, тренеров и судей, ярко выступивших в прошедшем сезоне. Обладателем кубка Гагарина стал казанский клуб «Ак Барс» — было несколько претендентов, но награда абсолютно заслуженная, поделился в разговоре с журналистами мнением Барулин.

Золотой шлем разделили вратарь Павел Францоуз («Трактор», Челябинск), защитники Никита Трямкин («Автомобилист», Екатеринбург) и Богдан Киселевич (ЦСКА, Москва), а также нападающие Никита Гусев (СКА, Санкт-Петербург), Джастин Азеведо («Ак Барс», Казань) и Дмитрий Кагарлицкий («Северсталь», Череповец).

Поздравившая спортсменов вице-премьер Ольга Голодец поблагодарила лауреатов и всех, кто занимается развитием хоккея в России. «Мы хоккейная страна, и хоккей занимает особое место в жизни каждого жителя России, в истории нашей страны. И, что самое главное, мы связываем с хоккеем наше спортивное будущее. Сегодня спорт становится всё более популярным и доступным для наших детей, и 600 тыс. детей занимаются хоккеем. На вас смотрят дети, и нам есть на кого равняться».

Поздравили хоккеистов и их детские тренеры — те, кто привели чемпионов в спорт. В прошлом году КХЛ организовала сюрприз для двукратного чемпиона мира Сергея Мозякина, пригласив его первого тренера на сцену. На церемонии закрытия юбилейного сезона КХЛ и Mastercard продолжили эту традицию.

Награды получили не только игроки, тренеры и рефери. Лучшим журналистом сезона по результатам опроса пресс-служб команд, тренеров и анализа публикаций был признан Игорь Еронко. Корреспондент «Спорт-Экспресс», который в детстве занимался хоккеем, получил приз имени Дмитрия Рожкова.