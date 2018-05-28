Варшава не будет переименовывать 12 улиц в рамках закона «о декоммунизации»

Воеводский административный суд в Варшаве отменил решение региональных властей о переименовании 12 улиц польской столицы в рамках закона «о декоммунизации». Среди них центральная аллея Народной армии, которую хотели назвать в честь бывшего президента Леха Качиньского, погибшего в 2010 году в авиакатастрофе.

Ранее руководство мазовецкого воеводства, в состав которого входит Варшава, выступило с соответствующей инициативой. Однако инстанция постановила, что власти недостаточно обосновали выбор улиц, подпадающих под этот закон.

«В пояснительной записке должно быть четкое объяснение, почему название символизирует или пропагандирует коммунизм», — цитирует заявление судьи «РИА Новости».

В июне 2017 года власти Польши утвердили закон о запрете пропаганды коммунизма или «другого тоталитарного режима» в названиях улиц, зданий и других общественных объектов. Принятые поправки предусматривают также демонтаж памятников советским воинам, которые освобождали страну от гитлеровской оккупации в 1944 году.