Прямой эфир

Варшава не будет переименовывать 12 улиц в рамках закона «о декоммунизации»

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Rolf Schulten
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Воеводский административный суд в Варшаве отменил решение региональных властей о переименовании 12 улиц польской столицы в рамках закона «о декоммунизации». Среди них центральная аллея Народной армии, которую хотели назвать в честь бывшего президента Леха Качиньского, погибшего в 2010 году в авиакатастрофе.

Уличный демарш
Как переименование улиц становится политическим раздражителем

Ранее руководство мазовецкого воеводства, в состав которого входит Варшава, выступило с соответствующей инициативой. Однако инстанция постановила, что власти недостаточно обосновали выбор улиц, подпадающих под этот закон.

«В пояснительной записке должно быть четкое объяснение, почему название символизирует или пропагандирует коммунизм», — цитирует заявление судьи «РИА Новости».

В июне 2017 года власти Польши утвердили закон о запрете пропаганды коммунизма или «другого тоталитарного режима» в названиях улиц, зданий и других общественных объектов. Принятые поправки предусматривают также демонтаж памятников советским воинам, которые освобождали страну от гитлеровской оккупации в 1944 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва призвала Варшаву прекратить уничтожение советских памятников
Польша приняла закон о разжаловании военных времен коммунизма

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017