Уличный демарш

В самом конце февраля у российского посольства в Вашингтоне открыли площадь Бориса Немцова (Boris Nemtsov Plaza). В честь политика, которого в США называют борцом за демократию, переименовали участок Висконсин-авеню. При этом почтовый адрес дипмиссии меняться не будет. В ответ депутат Госдумы Михаил Дегтярёв предложил присвоить улице, на которой расположено старое здание американского посольства в Москве, название «Североамериканский тупик». Однако в мэрии отказались это сделать. Подобные «уличные войны» не новы. К практике смены табличек прибегают разные страны — из-за территориальных споров, политических или исторических обид. Например, в 1980-е годы перед посольством СССР в Вашингтоне появилась площадь Андрея Сахарова — академика и диссидента, одного из создателей первой советской водородной бомбы. О других случаях «уличного демарша» как части политических и весьма провокационных игр — в материале портала iz.ru.

От Черчилля к преступнику

В 1981 году в Тегеране переименовали бульвар Уинстона Черчилля, где располагалось британское посольство, в улицу Бобби Сэндса и повесили на здание соответствующую табличку. Бобби Сэндс — активист Временной Ирландской республиканской армии (ИРА в свое время раскололась на временную и официальную). Целью организации было достижение полной независимости Северной Ирландии от Соединенного Королевства.

Из-за решения иранских властей британскому диппредставительству пришлось перенести вход в здание на другую улицу. Дипломаты не хотели, чтобы в адресе посольства значилось имя этого ирландского активиста. Лондон не раз просил Тегеран поменять название улицы, однако получал отказ.

За два года до того, в 1979-м, в Иране победила Великая исламская революция. Тогда был свергнут шах Мохаммед Реза Пехлеви, которого поддерживали правительства США и Великобритании. Монархию в Иране упразднили, и к власти пришел аятолла Хомейни. Он призывал бороться с английским и американским «империализмом». Именно при нем было захвачено американское посольство в Тегеране, где заложников удерживали 444 дня. Нападавшие требовали, чтобы Соединенные Штаты выдали Пехлеви, который прибыл в США на лечение.

Итак, кто же такой Бобби Сэндс. Он вырос в католической семье и из-за продолжающихся случаев насилия со стороны протестантов в 18 лет вступил в ИРА. Это был 1972 год. Вскоре его арестовали и осудили за хранение оружия. На свободу он вышел в 1976-м. Сэндса затем подозревали в причастности ко взрыву в мебельном магазине рядом с Белфастом, а также к последующей перестрелке с полицией. Тем не менее в 1977 году его приговорили к 14 годам заключения не за терроризм, а вновь за хранение оружия, найденного в машине, на которой он со сторонниками пытался сбежать с места происшествия.

у1 Стенная роспись в честь Сэндса в Белфасте, Северная Ирландия Фото: flickr.com

В тюрьме Сэндс принимал участие в «одеяльном протесте» (заключенные отказывались носить тюремную одежду и ходили в одеялах), «грязном протесте» (решили не мыться и мазали стены экскрементами) и 1 марта 1981-го объявил голодовку. Эти акции были вызваны отменой властями для ирландских республиканцев особых условий содержания, по сути, привилегий, которые действовали до этого.

В апреле Сэндса выдвинули в депутаты британского парламента, и его в итоге избрали. Однако в мае — после 66 дней голодовки — он умер в возрасте 27 лет. Правительство в том же году приняло закон о запрете заключенным, которые отбывают тюремные сроки более одного года, становиться кандидатами на выборах.

Весть о его смерти привела к беспорядкам и акциям протеста в странах Европы. Премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер заявила: «Мистер Сэндс был осужденным преступником. Он предпочел покончить с собой. Это был выбор, который его организация не дала сделать многим своим жертвам».

Ради Хо Ши Мина

В 1969 году в индийском городе Калькутта переименовали улицу, на которой находилось американское генконсульство. Улица Харрингтона, названная именем судьи Верховного суда в Британской Индии, стала улицей Хо Ши Мина — президента Демократической Республики Вьетнам и противника США времен Вьетнамской войны, которая была тогда в самом разгаре.

Решение приняли после того, как на выборах в заксобрание в штате Западная Бенгалия, столицей которого является Калькутта, победила компартия. Напомним, Хо Ши Мин — основатель Коммунистической партии Вьетнама.

Именем террориста

В январе 2004 года городской совет Тегерана последовал «рекомендации» иранского МИДа и переименовал улицу, носившую имя Халеда Исламбули. Этот шаг стал знаковым для истории Египта и Ирана.

Дело в том, что Исламбули был одним из участников теракта в Каире, в результате которого президента Египта Анвара Садата расстреляли во время военного парада в 1981 году. За два года до гибели Садат подписал мирный договор с Израилем, чего ему не мог простить в целом весь арабский мир, в частности Иран, отношения которого с еврейским государством остаются крайне напряженными и по сей день.

у2 Президента Египта Анвар Садат, 1975 год Фото: Global Look Press/ZUMA/Keystone Pictures USA

Отношения Египта и Ирана были разорваны после исламской революции 1979 года. Во многом ради того, чтобы как следует насолить Тегерану, Каир согласился принять у себя и свергнутого иранского шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. В 1980-х и 1990-х Иран и Египет, понимая необходимость урегулирования ситуации, начали делать робкие попытки восстановить связи, и изменение названия авеню Халеда Исламбули, казненного после покушения на Садата, было одним из условий, выдвинутых Каиром. Улица, получившая название авеню Интифады (в честь палестинского восстания), стала дорогой к возобновлению полноценного сотрудничества Ирана и Египта.

Фарс из-за диссидента

В течение последних нескольких лет американские законодатели выступают за то, чтобы назвать участок улицы у китайского посольства в честь лауреата Нобелевской премии мира 2010 года Лю Сяобо. Он умер в июле 2017-го в больнице, куда его перевели из тюрьмы после того, как диагностировали рак печени. В Пекине идею о переименовании улицы назвали политическим фарсом и пригрозили Вашингтону серьезными последствиями.

Критика китайской компартии и сторонника политических реформ Лю Сяобо арестовывали несколько раз. Первый — за поддержку протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Эта серия массовых акций в китайской столице, главными участниками которых были студенты, закончилась тем, что митингующих разогнали с помощью танков. Сотни людей погибли. Лю Сяобо пробыл в тюрьме до 1991 года, в 1995-м его еще раз ненадолго осудили и снова лишили свободы в 1996-м.

у3 Акции памяти лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо в Гонконге Фото: Global Look Press/ZUMA/Chan Long Hei

В 2009 году его приговорили к 11 годам заключения за «подстрекательство к подрыву государственного строя». А в 2010-м ему присудили Нобелевскую премию мира за «длительную ненасильственную борьбу за основные права человека в Китае». Естественно, Пекин был против и не позволил Лю Сяобо присутствовать на церемонии. После того как он стал лауреатом премии, его жену Лю Ся фактически взяли под домашний арест, который длился в течение семи лет.

Когда у правозащитника обнаружили рак, ему не разрешили покинуть страну, несмотря на призывы западных стран. Врачи объявили его нетранспортабельным.

За свободу мысли

В США также предлагали назвать участок улицы, где располагается посольство Кубы в американской столице, именем диссидента Освальдо Пайя, который погиб в 2012 году при весьма загадочных обстоятельствах.

Автор инициативы, сенатор Тед Круз, отец которого — уроженец Кубы, назвал Пайю лидером демократических движений в островном государстве. Законодатель выступил с этой идеей всего через несколько дней после того, как США и Куба открыли посольства в Гаване и Вашингтоне, что стало символом восстановления дипломатических связей между Соединенными Штатами и Островом свободы. Круз был против этого, считая, что правительство Рауля Кастро продолжает нарушать права человека. Отношения между странами были разорваны в 1961 году.

Освальдо Пайя был лидером Христианского освободительного движения, выступающего за политические преобразования на Кубе, которую тогда возглавлял Фидель Кастро. Пайя призывал правительство обеспечить соблюдение свободы слова и свободы собраний, а также высказывался в пользу многопартийной демократии. Он собрал подписи для проведения референдума по этим вопросам. Речь идет о получившем международную известность проекте «Варела», названном в честь кубинского религиозного деятеля Феликса Варелы.

В 2002 году Пайя, которого кубинское правительство нарекло агентом США, получил премию Европейского парламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова.

22 июля 2012 года он погиб в автоаварии. По словам представителя МВД Кубы, водитель не справился с управлением и врезался в дерево. Однако дочь Пайи утверждает, что власти подстроили это ДТП: якобы автомобиль, в котором был ее отец, столкнула с дороги другая машина.

Жертва декоммунизации

Совсем недавно попытка переименовать улицу в Польше чуть не привела к международному скандалу. В рамках закона о декоммунизации в польских населенных пунктах меняют названия улиц и площадей. Это должно было коснуться и улицы белорусского лингвиста и политика Бронислава Тарашкевича в городе Бельск-Подляски. В польском Институте национальной памяти, который выступил с соответствующей инициативой, признали, что заслуги Тарашкевича перед белорусским языком не отменяют того, что он являлся коммунистом.

у4 Бронислав Адамович Тарашкевич Фото: commons.wikimedia.org

В ноябре 2017-го горсовет проголосовал за сохранение улицы Тарашкевича, но окончательное решение должен был принять воевода. Однако ко 2 декабря, когда наступил крайний срок, предусмотренный законом, документ так и не был подписан. Власти пояснили, что ждут детального исторического анализа. В конце января 2018 года в Институте национальной памяти сказали, что пока улицу решили не переименовывать.

Для белорусов Тарашкевич — символ борьбы за национальные права, а также автор первого учебника грамматики белорусского языка (тарашкевица). И в этой стране его воспринимают как жертву советского режима.

После того как в 1921 году западнобелорусские земли оказались в составе Польши, Тарашкевич стал депутатом Польского сейма, а позднее одним из лидеров Белорусской крестьянско-рабочей громады — революционно-демократической организации, в которую входили более 100 тыс. человек. Важную роль в ней играла компартия Западной Белоруссии, которая и приняла Тарашкевича в свои ряды. В Польше его дважды судили, а в 1933-м состоялся обмен политзаключенными между Польшей и СССР. Тарашкевич стал жить в Москве. Через несколько лет его арестовали и приговорили к высшей мере наказания по сфабрикованному делу. 29 ноября 1938 года Тарашкевича расстреляли.

По мнению литературоведа Арсения Лиса, исследователя наследия Тарашкевича, «его сотрудничество с коммунистами имело в определенной мере тактическое значение — на них можно было опереться». «И сами идеи коммунистические в то время не приобрели той искаженной, уродливой формы, которую приобрели в 1930-е годы с приходом к личной власти Сталина», — констатировал он.

В Польше, в свою очередь, настаивают, что Тарашкевич действовал во вред государству. «Его осудили за то, что в 1930–1931 годах на территории северо-восточных воеводств он действовал в коммунистическом сговоре и готовил насильственное свержение конституционного государственного строя Польской Республики, а также отторжение от нее части территории с целью присоединения к Советскому Союзу», — заявили в Институте национальной памяти в городе Белосток (находится рядом с Бельск-Подляски).

Дерусификация

Волна декоммунизации захлестнула и Украину. Там уже переименовали тысячи улиц. В лидерах оказались улицы Ленина, Октябрьские, Комсомольские, Щорса и Фрунзе.

В Киеве Московский проспект стал носить имя Бандеры, а проспект Генерала Ватутина превратился в проспект Романа Шухевича. Теперь столичные власти собираются поменять название бульвара Дружбы Народов, которое он получил в 1959 году в знак благодарности Киева за помощь советских республик в восстановлении города после войны. Бульвару планируют дать имя Николая Михновского — одного из основоположников украинского национализма. А проспект Героев Сталинграда могут назвать в честь украинского поэта и композитора Владимира Ивасюка. Он — автор известной песни «Червона Рута».

Как заметил политолог Вадим Карасёв, «переименование украинских улиц перешло из стадии декоммунизации и десоветизации в стадию дерусификации».