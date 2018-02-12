Посольству США в Москве могут присвоить адрес «Североамериканский тупик»

Вопрос о присвоении зданию посольства США в России почтового адреса «Североамериканский тупик, дом 1» будет рассмотрен на заседании рабочей группы городской межведомственной комиссии по наименованию объектов города Москвы.

Заседание группы состоится в текущем месяце. Об этом сообщила пресс-служба автора инициативы, депутата Госдумы Михаила Дегтярева, передает РИА «Новости».

Как писал портал iz.ru, парламентарий предложил переименовать в «Североамериканский тупик» внутридворовый проезд к Дому Наркомфина, который идет рядом с обоими зданиями посольства США в Москве.

Поводом для инициативы стало переименование площади напротив посольства России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова, который был убит в феврале 2015 года.

Добавим, что сейчас американское диппредставительство находится по адресу: Большой Девятинский переулок, дом 8.