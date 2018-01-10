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В Госдуме предложили изменить почтовый адрес посольства США в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Изменить почтовый адрес посольства США в Москве на «Североамериканский тупик, дом 1» в ответ на переименование площади напротив посольства России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова предложил в среду глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Ради каких-то споров или сиюминутных политических амбиций Россия не будет менять название переулков и улиц вблизи американского посольства, расположенного на Новинском бульваре, подчеркнул депутат.

«Но вполне можем поменять посольству США почтовый адрес», — передает заявление главы комитета пресс-служба Дегтярева.

Народный избранник предложил переименовать в «Североамериканский тупик» внутридворовый проезд к Дому Наркомфина, который идет рядом с обоими зданиями посольства Соединенных Штатов. Соответствующее письмо в адрес Мосгордумы и мэра столицы уже подготовлено.

По словам Дегтярева, назвать проезд «Североамериканским тупиком» нужно «в честь навязчивой внешней политики США», передает RNS.

Ранее городской совет Вашингтона одобрил переименование площади напротив посольства РФ в США в честь Бориса Немцова, убитого в феврале 2015 года на Москворецком мосту в Москве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оставил без комментариев решение горсовета Вашингтона назвать площадь перед посольством РФ в честь Бориса Немцова, добавив, что это является прерогативой властей города.

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