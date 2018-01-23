Прямой эфир

Москвич закидал посольство США снежками

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Житель Москвы обкидал снежками забор посольства США на Новинском бульваре. Об этом во вторник, 23 января, сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники ОМВД «Пресненский», прибывшие на место происшествия утром 22 января, задержали 40-летнего москвича Константина Ш.

Доставленный в отделение полиции мужчина произвел на сотрудников впечатление не совсем психически здорового человека. Внятно объяснить мотив своего поступка мужчина не мог. Вызванные в ОМВД медики скорой психиатрической помощи доставили задержанного в ПБ № 1 и оставили на попечение коллег в стационаре.

По факту произошедшего полицией проводится проверка на предмет наличия в действиях Константина Ш. преступления.

10 января глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил изменить почтовый адрес посольства США в Москве на «Североамериканский тупик, дом 1».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Новый консульский центр США открывается в Москве
Консульства США в ряде регионов РФ возобновят собеседования на визы

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017