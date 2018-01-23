Москвич закидал посольство США снежками

Житель Москвы обкидал снежками забор посольства США на Новинском бульваре. Об этом во вторник, 23 января, сообщает РЕН ТВ.

Сотрудники ОМВД «Пресненский», прибывшие на место происшествия утром 22 января, задержали 40-летнего москвича Константина Ш.

Доставленный в отделение полиции мужчина произвел на сотрудников впечатление не совсем психически здорового человека. Внятно объяснить мотив своего поступка мужчина не мог. Вызванные в ОМВД медики скорой психиатрической помощи доставили задержанного в ПБ № 1 и оставили на попечение коллег в стационаре.

По факту произошедшего полицией проводится проверка на предмет наличия в действиях Константина Ш. преступления.

10 января глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев предложил изменить почтовый адрес посольства США в Москве на «Североамериканский тупик, дом 1».