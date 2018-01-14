Новый консульский центр США открывается в Москве

Американское посольство в Москве открывает новый консульский центр 16 января, сообщил генконсул США в РФ Лоренс Тоби в интервью «Независимой газете».

По его словам, новое диппредствительство хотели открыть еще несколько лет назад.

«При планировании мы рассчитывали на нормальные отношения с Россией, при которых число выдаваемых виз вырастет — в будущем», — приводит его слова «РИА Новости».

Важным отличием нового комплекса будет запрет на пронос всех гаджетов, включая мобильные телефоны. Камеры хранения там тоже не предусмотрены.

Консул уточнил, что центр будет работать только три дня в неделю, при этом более половины из 23 окон для собеседований будут закрыты из-за сокращения штата.

Посольство США в России к 1 сентября 2017 года сократило штат сотрудников до 455 человек по требованию МИД РФ. Такие меры стали ответом на высылку 35 российских дипломатов из США в декабре 2016 года после обвинений Москвы в якобы вмешательстве в выборы в США.