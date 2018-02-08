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Киевские власти переименовали станцию метро «Петровка»

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Фото: ТАСС/Мария Фролова
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В Киеве переименовали станцию метро «Петровка» в «Почайну». Об этом сообщили в пресс-службе законодательного органа столицы Украины.

Соответствующее решение приняли депутаты городского совета Киева. Станция была названа в честь советского революционера Григория Петровского сразу после открытия в 1980 году. Новое название выбрано в честь одной из старейших рек, протекающих через украинскую столицу, сообщает телеканал «360». Инициативу поддержали 70 парламентариев. Помимо этого, новое название получила и Куреневско-Красноармейская линия метро. Теперь она называется Оболонско-Теремковская. Отмечается, что общественные обсуждения проходили с 1 марта по 1 мая 2017 года.

Принятый Верховной радой закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов» вступил в силу на Украине в мае 2015 года. В частности, он предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей, сообщает «РИА Новости».

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