Посольство США отреагировало на инициативу о Североамериканском тупике

Американские дипломаты не рассуждают о тупиках, а предпочитают искать пути к конструктивным отношениям. Таким образом официальный представитель дипмиссии США в России Мария Олсон прокомментировала идею переименования улицы, где находится здание посольства.

По словам Олсон, о тупиках может рассуждать каждый. «Будучи американскими дипломатами, мы предпочитаем концентрироваться на поиске путей продвижения в сторону более конструктивных отношений между США и Россией», — цитирует заявление официального представителя дипмиссии США «РИА Новости».

Напомним, ранее с инициативой присвоить зданию посольства США в России почтового адреса «Североамериканский тупик, дом 1» выступил глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Идея появилась после появления перед российским посольством в Вашингтоне площади Бориса Немцова.

Парламентарий предложил переименовать в «Североамериканский тупик» внутридворовый проезд к Дому Наркомфина, который идет рядом с обоими зданиями американского посольства.

Инициативу Дегтярева в ближайшее время рассмотрит городская межведомственная комиссия по наименованию объектов столицы. Об этом депутата уведомили в столичной мэрии, передает НСН.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение городского совета Вашингтона назвать площадь перед российским посольством в честь погибшего политика Бориса Немцова, отметив, что это является прерогативой городских властей.

«На фоне того, что состояние двусторонних отношений между нашими странами оставляет желать лучшего. Мягко говоря», –– сказал тогда Песков.