Проспекту у посольства США в Анкаре дадут название операции в Сирии

Проспект у посольства США в Анкаре назовут в честь операции в сирийском Африне «Оливковая ветвь», сообщил мэр турецкого города Мустафа Туна.

Инициатива будет внесена на утверждение муниципального собрания, написал он на своей странице в Twitter.

ABD Büyükelçiği önünde bulunan Nevzat Tandoğan Caddesinin adını “Zeytin Dalı” olarak değiştirmek için gerekli teklifi imzaladık. Bu akşam Ankara Büyükşehir Meclisimize başkanlık önergesini sunacağız.

Hayırlı olsun, aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun. pic.twitter.com/qXHlEvdmD9 — Doç. Dr. Mustafa TUNA (@mustafatuna0606) February 12, 2018

В настоящее время улица носит имя Невзата Тандогана, который занимал должность губернатора в первой половине XX века.

Причины переименования проспекта власти Анкары пока не называют, однако политологи связывают данное решение с напряженностью в отношениях Турции и США вокруг операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, передает ТАСС.