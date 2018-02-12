Проспекту у посольства США в Анкаре дадут название операции в Сирии
Проспект у посольства США в Анкаре назовут в честь операции в сирийском Африне «Оливковая ветвь», сообщил мэр турецкого города Мустафа Туна.
Инициатива будет внесена на утверждение муниципального собрания, написал он на своей странице в Twitter.
В настоящее время улица носит имя Невзата Тандогана, который занимал должность губернатора в первой половине XX века.
Причины переименования проспекта власти Анкары пока не называют, однако политологи связывают данное решение с напряженностью в отношениях Турции и США вокруг операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне, передает ТАСС.