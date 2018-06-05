В Крыму высмеяли заявление украинского депутата о засухе на полуострове

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский высмеял заявление депутата Верховной рады и одного из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафы Джемилева о погоде в Крыму.

Так Полонский прокомментировал слова парламентария о том, что Украина устроила засуху на полуострове, перекрыв Северо-Крымский канал.

«Возможно, господин Джемилев считает себя повелителем небесных сил и поэтому, наверное, считает, что вызвал здесь какую-то засуху или еще что-то. В Крыму на самом деле всё нормально, даже несмотря на то что в свое время был перекрыт Северо-Крымский канал», — приводит слова Полонского «РИА Новости».

Он подчеркнул, что только «последние негодяи» могут хвастаться такими «античеловеческими действиями», как перекрытие воды и причинение зла.

Вице-премьер заверил, что сейчас полуостров полностью обеспечен водой и не нуждается в тех «подачках», которые может предложить Украина.

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей высказались за воссоединение с Москвой.