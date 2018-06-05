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На Украине похвастались засухой в Крыму

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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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Украина устроила засуху в Крыму, перекрыв Северо-Крымский канал. Об этом заявил депутат Верховной рады и один из лидеров запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.

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Парламентарий отметил, что после перекрытия днепровской воды на полуострове возникли проблемы и якобы не осталось сельского хозяйства.

Также он пояснил, что для полива огородов и полей было вырыто несколько десятков глубоких колодцев, что якобы привело к опустошению грунтовых вод и засолению в почве, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Крым вошел в состав России по итогам проведенного в 2014 году референдума, на котором абсолютное большинство местных жителей высказались в пользу воссоединения с Москвой.

2 июня глава республики Сергей Аксенов сообщил, что с начала года в Крыму отдохнули более 1 млн туристов, что почти на 28% выше аналогичного периода прошлого года.

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