В Совфеде удивились радости Джемилева от засухи в Крыму

Сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди в интервью порталу iz.ru выразила удивление в связи с тем, что украинский депутат Мустафа Джемилев, являющийся одним из лидеров экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ), радуется засухе на полуострове.

Ранее во вторник, 5 июня, Джемилев заявил о якобы «серьезных проблемах с водой» в Крыму. По его словам, «засуха» на полуострове началась, после того как Украина перекрыла Северо-Крымский канал. По его словам, после этого было решено вырыть несколько десятков глубоких колодцев, чтобы поливать огороды и поля. Джемилев заявил, что якобы в итоге это привело к «опущению грунтовых вод и засолению в почве». Депутат отметил, что никто не будет обсуждать с Москвой вопрос восстановления подачи воды на полуостров.

«Удивительно, что Джемилев так радуется засухе в Крыму, понимая, что здесь проживают и крымские татары. Семьи которых — дети, старики, женщины. Он в первую очередь должен быть заинтересован в том, чтобы у крымских татар было всё хорошо. Украинское правительство совершенно не думает об этнических украинцах, крымских татарах и представителях других народов», — сказала Ковитиди.

Во времена, когда Крым находился на территории Украины, даже при наличии днепровской воды засуха была рекордной, напомнила сенатор.

«Поскольку зерновые и зернобобовые культуры располагаются на неорошаемых землях, то, естественно, никакая днепровская вода никакого отношения к их выращиванию не имеет. Более того, хочу отметить, что в 2012–2013 годах в период украинского хозяйствования ситуация в Республике Крым при наличии днепровской воды была достаточно критична и намного хуже, нежели сегодня», — сказала Ковитиди.

По словам сенатора, аграрный Крым сегодня активно развивается и говорить о том, что сельское хозяйство на полуострове пришло в упадок, после того как днепровскую воду отключили украинские политики, неверно. В 2017 году урожай в Крыму составил рекордную цифру — почти 2 млн т.

Ранее сенатор от Крыма Сергей Цеков опроверг наличие на полуострове нерешаемых проблем с водоснабжением. Крымчане сталкиваются с такими сложностями примерно раз в 10 лет, отметил он.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, комментируя заявление Джемилева, заявил, что подобная радость от засухи в Крыму в очередной раз дает понимание «сущности украинского режима».