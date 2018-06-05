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Украина устроила засуху в Крыму, заявили в раде‍

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Депутат Верховной рады Мустафа Джемилев, являющийся одним из лидеров экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ), заявил о якобы «серьезных проблемах с водой» в Крыму. По его словам, «засуха» на полуострове началась после того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал.

«Там действительно проблемы после того, как мы перекрыли днепровскую воду, там вообще уже сельского хозяйства нет», – заявил он в интервью украинскому изданию «Обозреватель». 

По его словам, после этого Россия решила вырыть несколько десятков глубоких колодцев, чтобы поливать огороды и поля. Джемилев заявил, что якобы в итоге это привело к «опущению грунтовых вод и засолению в почве».

Депутат отметил, что никто не будет обсуждать с Москвой вопрос восстановления подачи воды на полуостров.

«А если даже кто-то и согласится открыть эти воды, то общественность, я думаю, снова быстро перекроет ее», – цитирует его слова «Федеральное агентство новостей»

Крым вошел в состав России в 2014 году после того, как 95,66% жителей полуострова поддержали это решение на референдуме. Украина отказалась признавать итоги народного голосования и по-прежнему считает полуостров своим.

4 июня президент России Владимир Путин в интервью австрийскому телеканалу ответил на вопрос, при каких условиях Москва могла бы вернуть Украине Крым

«Нет таких условий», — заявил глава государства.

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