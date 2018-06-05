В Крыму опровергли заявление рады о нерешаемых проблемах с водоснабжением

Cенатор от Крыма Сергей Цеков опроверг наличие на полуострове нерешаемых проблем с водоснабжением. Крымчане сталкиваются с такими сложностями примерно раз в 10 лет.

«У нас нет проблемы по обеспечению Крыма питьевой водой. Все водохранилища у нас заполнены. У нас есть проблема с поливной водой», — цитирует парламентария НСН.

Цеков выразил сожаление, что текущий год оказался очень засушливым, в связи с чем ожидается недобор урожая зерновых культур. Однако ничего экстраординарного для Крыма, по словам сенатора, в этом нет, так как на полуострове подобное происходит раз в десятилетие.

«Что касается воды для сельского хозяйства, мы прорабатываем разные варианты, в том числе по использованию крымских рек. У нас очень много этих рек, и их водный объем очень значительный», — резюмировал Цеков.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара также прокомментировал заявление лидера запрещенной в России экстремистской организации «Меджлис крымско-татарского народа» Мустафы Джемилева о причастности Украины к проблемам с водой на полуострове.

«Когда мы слышим, что подобное вызывает радость, мы лишний раз понимаем сущность украинского режима», — цитирует Ганжару телеканал «Звезда».

Депутат подтвердил, что сейчас в Крыму действительно засушливая погода без осадков, и режим ЧС объявлен в четырех муниципальных образованиях. Однако за последние четыре года для снабжения проблемных районов построили специальные водоводы, поэтому в целом проблем с водоснабжением нет.

Ранее о том, что засуху в Крыму устроила Украина, перекрыв Северо-Крымский канал, заявил депутат Верховной рады Мустафа Джемилев.