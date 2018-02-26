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Украинская писательница возмутилась количеством русскоговорящих в Киеве

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Фото: youtube.com
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Украинская писательница Лариса Ницой пожаловалась на высокую распространенность русского языка в Киеве. Она выразила удивление в связи с тем, что на русском языке в столице Украины продолжает говорить молодежь.

В посвященной этой теме публикации на своей странице в Facebook Ницой называла русский язык тамбовским. 

«Сын позвал в кино. Побежал за попкорном. Стою. Одна. Посреди великого русского моря. Одна. Песчинка. А вокруг сплошной Тамбов», — написала Ницой. 

Как сообщал портал iz.ru, в 2016 году Ницой угрожала торговой сети Watsons судом за то, что кассир магазина обратилась к ней на русском языке.

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