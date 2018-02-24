Марш в защиту русских школ в Латвии собрал 3 тыс. человек

Демонстрация против перевода русских школ в Латвии на латышский язык обучения собрала порядка 3 тыс. человек, рассказала депутат Европарламента от республики Татьяна Жданок.

«Это очень хороший результат, это успех. Для Латвии это очень много, особенно учитывая то, что сегодня очень морозный день», — приводит ее слова ТАСС.

Акция протеста состоялась в парке Эспланада у памятника Райнису в Риге. Мероприятие приурочили к 229-летию со дня подписания Екатериной II указа о создании первой русской школы в Латвии.

В руках у манифестантов были плакаты с надписями «Русским детям — русские школы», «Хочу учиться на родном языке», «Реформа — бред. Реформе — нет», «Каждому русофобу по крепкому гробу», «Рабы не мы. Рабы немы». Собравшиеся также скандировали «Руки прочь от русских школ» и «Русский — родной, латышский – второй».

22 февраля латвийский сейм одобрил перевод школ нацменьшинств на латышский язык обучения с 1 сентября 2019 года. При этом стране проживают чуть менее 2 млн человек, из которых 40% — русскоязычные. В стране один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

Ранее латвийские СМИ пришли к выводу, что новый закон поможет русским прийти к власти в стране.