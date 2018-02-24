Акция протеста в защиту русских школ пройдет в Латвии

Защитники русских школ Латвии проведут в Риге очередную акцию протеста, сообщает штаб, который занимается организацией демонстрации.

Мероприятие состоится 24 февраля с 12:00 до 14:00 на Эспланаде у памятника Райнису. Митинг посвящен 229-й годовщине первой русской школы Латвии. Организаторы приглашают принять участие всех, кому важно образование на родном языке.

«Мы должны твердо заявить: «Русской школе быть!» Это наше культурное достояние, основа нашей идентичности и гарантия сохранения национальных традиций», — рассказали в штабе.

В ходе митинга соберут подписи под обращением к сейму, президенту Латвии, а также в ООН, Евросоюз и в ЮНЕСКО о необходимости сохранения и развития русских школ в Латвии.

22 февраля латвийский сейм одобрил перевод школ нацменьшинств на латышский язык обучения. Перевод начнется 1 сентября 2019 года и должен завершиться к 1 сентября 2021 года.

В Латвии проживают чуть менее 2 млн человек, из которых 40% — русскоязычные. В стране один государственный язык — латышский, русский имеет статус иностранного.

Между тем латвийские СМИ пришли к выводу, что новый закон о переходе на обучение только на латышском поможет русским прийти к власти в стране.