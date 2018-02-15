Украинский клин между Ригой и Варшавой

Латвийские правозащитники на прошлой неделе отправили письма (есть в распоряжении «Известий») в администрацию польского президента Анджея Дуды и МИД этой страны. Цель обращения — остановить гонения на активистов, которые в 2017 году организовали в Риге показ фильма «Волынь» о геноциде польского населения украинскими националистами. С конца января латвийские спецслужбы уже вызвали на допрос двоих организаторов просмотра. Причиной стало то, что кинокартина якобы показывает в негативном свете Украину. В связи с недавним принятием в Польше поправок к закону об Украинском институте национальной памяти, которые предполагают запрет на распространение бандеровской идеологии, активисты призывают бороться с ее проявлениями и за пределами страны.

Премьера фильма «Волынь», снятого польским режиссером Войцехом Смажовским, состоялась в рижском кинотеатре Splendid Palace 27 октября 2017 года. Картина рассказывает о преступлениях Украинской повстанческой армии (УПА) против польского населения во время Второй мировой войны. В официальный прокат фильм в Латвии не вышел, поэтому показ был организован по инициативе частных лиц. В Киеве фильм и вовсе запретили по рекомендации МИД Украины (в России премьера состоялась в рамках фестиваля польского кино «Висла»).

Через три месяца, 25 января 2018 года, Полиция безопасности Латвии вызвала на допрос одного из организаторов кинопоказа Руслана Панкратова. Спустя несколько дней перед сотрудниками спецслужбы предстал еще один активист — Александр Гапоненко. 5 февраля они отправили письмо на имя президента Польши Анджея Дуды, в МИД Польши, а также премьер-министру страны Матеушу Моравецкому с просьбой «принять к сведению, что власти Латвии содействуют распространению бандеровской идеологии и преследуют тех, кто говорит правду о преступлениях против польского народа».

— Мы получили подтверждение о получении наших обращений и надеемся на поддержку со стороны Варшавы. На допросе нам было сказано, что устраивать публичный показ фильма, который представляет Украину в плохом свете, неправильно, так как Рига поддерживает с Киевом дружеские и партнерские отношения, — рассказал «Известиям» вице-президент «Русской общины Латвии» Александр Гапоненко. — Я поинтересовался, не проходит ли эта так называемая ведомственная проверка по украинскому запросу. На этот вопрос мне отвечать отказались, но дали понять, что именно из Киева и поступил первый сигнал. Никаких конкретных обвинений нам, естественно, не предъявили. Однако происходящее — очередное запугивание местных правозащитников и ущемление прав человека.

Одновременно в польское посольство в Латвии и Генпрокуратуру Польши были направлены письменные обращения от организации «Объединение против нацизма» и общества поляков «Полонез».

— Варшава недавно приняла закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду бандеровской идеологии. Между тем Рига, кажется, пытается препятствовать публичной критике тех зверств, которые устраивали украинские националисты во время Второй мировой войны. В Латвии проживают более 45 тыс. поляков, поэтому мы надеемся, что Варшава предпримет конкретные меры и потребует от Риги как минимум официального объяснения и прекращения гонений, — заявил «Известиям» лидер «Объединения против нацизма» Янис Кузинс.

В посольстве Польши в Латвии подтвердили «Известиям», что активисты связывались с дипломатическим представительством по этому вопросу, однако отказались комментировать ситуацию.

Президент Польши Анджей Дуда 6 февраля 2018 года подписал поправки к закону об Украинском институте национальной памяти, вводящие наказание за использование формулировки «польские лагеря смерти» и распространение других фактов об участии поляков в Холокосте. Документ также запрещает пропаганду в Польше бандеровской идеологии и отрицание геноцида на Волыни (Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Украинской повстанческой армией).