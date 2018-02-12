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Причиной недобора в латвийской армии стали плохие зубы у населения

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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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У большей части призывников обнаружены проблемы с зубами, в связи с чем Национальные вооруженные силы Латвии не могут набрать в армию солдат. Об этом сообщает интернет-портал Delfi.

«Оказалось, что у жителей Латвии есть проблемы с зубами и с их гигиеной. Порой у приходивших к нам людей было до 40% плохих зубов. В таком случае мы не можем сразу взять их на службу, а за свои средства помогаем рекрутированным вылечить зубы», — объяснил командующий НВС Леонид Калниньш.

На данный момент профессиональная служба Национальных вооруженных сил Латвии укомплектована на 70%, то есть насчитывает 5 тыс. человек при необходимых 6,5 тыс.

10 февраля портал iz.ru сообщил, что экс-глава Компартии Латвии и бывший депутат Европарламента Альфред Рубикс заявил, что при СССР жизнь в Латвии была лучше, чем есть сейчас.

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