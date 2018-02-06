Пушков рассказал о недовольстве жителей Литвы своей жизнью
Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, что 30% жителей Литвы считают что жизнь в СССР была лучше.
Так он прокомментировал в Twitter во вторник, 6 февраля, социологический опрос в прибалтийской республике.
При этом лишь немногим больше литовцев — 35% полагают, что сейчас жизнь лучше, заметил сенатор.
«С 1991-го Литву покинул почти миллион жителей. Исход, однако», — добавил Пушков.
3 февраля Пушков заявил, что антироссийские санкции скажутся на экономике самих Соединенных Штатов.