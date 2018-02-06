Пушков рассказал о недовольстве жителей Литвы своей жизнью

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, что 30% жителей Литвы считают что жизнь в СССР была лучше.

Так он прокомментировал в Twitter во вторник, 6 февраля, социологический опрос в прибалтийской республике.

Балтийский парадокс: 30% жителей Литвы считают, что жизнь в СССР была лучше, чем сейчас, и лишь немногим больше - 35% полагают иначе. Литва и в ЕС, и в НАТО, а довольна лишь треть. От этого граждане и голосуют ногами: с 1991 Литву покинул почти миллион жителей. Исход, однако. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) February 6, 2018

При этом лишь немногим больше литовцев — 35% полагают, что сейчас жизнь лучше, заметил сенатор.

«С 1991-го Литву покинул почти миллион жителей. Исход, однако», — добавил Пушков.

3 февраля Пушков заявил, что антироссийские санкции скажутся на экономике самих Соединенных Штатов.