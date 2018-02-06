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Пушков рассказал о недовольстве жителей Литвы своей жизнью

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал, что 30% жителей Литвы считают что жизнь в СССР была лучше.

Так он прокомментировал в Twitter во вторник, 6 февраля, социологический опрос в прибалтийской республике.

При этом лишь немногим больше литовцев — 35% полагают, что сейчас жизнь лучше, заметил сенатор.

«С 1991-го Литву покинул почти миллион жителей. Исход, однако», — добавил Пушков.

3 февраля Пушков заявил, что антироссийские санкции скажутся на экономике самих Соединенных Штатов.

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