Пушков заявил о сближении Пакистана с РФ и Китаем в ответ на действия США

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о скором сближении Пакистана с Россией и Китаем. Об этом он написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Раз США отказали Пакистану в военной помощи, он намерен теперь закупать оружие у России и сближаться с Китаем. Многополюсный мир в действии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 5 февраля 2018 г.

Таким образом сенатор прокомментировал решение Вашингтона заморозить выплату $900 млн, предназначавшихся Пакистану за осуществление антитеррористических операций. Выплаты должны были затронуть два направления содействия Исламабаду: одно из них проходит по линии Пентагона через Фонд поддержки коалиции, которая во главе с США противостоит экстремистским группировкам, а второе — по линии Госдепартамента, курирующего военную помощь другим государствам.

О приостановлении финансовой помощи Пакистану в связи с поддержкой правительством этой страны терроризма также заявляли глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт и американский лидер Дональд Трамп. В частности, говорилось о предполагаемом укрывательстве Исламабадом боевиков из Афганистана, а также о том, что власти страны не участвуют в международной борьбе с терроризмом.

В ответ на это МИД Пакистана заявил, что истинной причиной подобных решений является поражение США в Афганистане.