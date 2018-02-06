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Пушков заявил о сближении Пакистана с РФ и Китаем в ответ на действия США

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил о скором сближении Пакистана с Россией и Китаем. Об этом он написал в своем микроблоге в соцсети Twitter.

Таким образом сенатор прокомментировал решение Вашингтона заморозить выплату $900 млн, предназначавшихся Пакистану за осуществление антитеррористических операций. Выплаты должны были затронуть два направления содействия Исламабаду: одно из них проходит по линии Пентагона через Фонд поддержки коалиции, которая во главе с США противостоит экстремистским группировкам, а второе — по линии Госдепартамента, курирующего военную помощь другим государствам.

О приостановлении финансовой помощи Пакистану в связи с поддержкой правительством этой страны терроризма также заявляли глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт и американский лидер Дональд Трамп. В частности, говорилось о предполагаемом укрывательстве Исламабадом боевиков из Афганистана, а также о том, что власти страны не участвуют в международной борьбе с терроризмом.

В ответ на это МИД Пакистана заявил, что истинной причиной подобных решений является поражение США в Афганистане

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