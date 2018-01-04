США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности

Администрация президента США Дональда Трампа в четверг приняла решение о приостановке оказания помощи Пакистану по вопросу безопасности. Об этом заявила глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт во время брифинга для журналистов.

«Сегодня мы приостанавливаем (финансовую) помощь по вопросам безопасности», — подтвердила Науэрт. Она отметила, что решение было принято в ответ на недостаточные меры пакистанских властей по борьбе с терроризмом в стране. «Пакистан должен принять более решительные действия», — добавила представитель Госдепа.

Напомним, ранее власти США заявили, что могут полностью прекратить финансовую поддержку Пакистана, так как усматривают в деятельности властей страны признаки поддержки терроризма. Речь, в частности, идет о предполагаемом укрывательстве Исламабадом боевиков из Афганистана, а также о том, что власти страны не участвуют в международной борьбе с терроризмом.