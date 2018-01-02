США подготовят новые меры против Пакистана

Власти США подготовят новые меры в отношении Пакистана по вопросу поддержки терроризма, заявила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

Она отметила, что о новых мерах в отношении Исламабада будет объявлено в ближайшие два дня, сообщает «РИА Новости».

Напомним, ранее власти США заявили, что могут полностью прекратить финансовую поддержку Пакистана, так как усматривают в деятельности властей страны признаки поддержки терроризма. В частности, речь идет о предполагаемом укрывательстве Исламабадом боевиков из Афганистана, а также о том, что власти страны не участвуют в международной борьбе с терроризмом.

В ответ на это МИД Пакистана заявил, что истинной причиной высказываний американских властей является поражение США в Афганистане.