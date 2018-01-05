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США заморозили предназначенные Пакистану $900 млн

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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США заморозили выплату по меньшей мере $900 млн долларов, предназначавшихся Пакистану за осуществление антитеррористических операций. Об этом заявил представитель Управления военного сотрудничества Пентагона Патрик Эванс.

Что касается ФПК, отметил Эванс, то «Конгресс США разрешил выделить на 2017 финансовый год (завершился 30 сентября) до 900 млн долларов Пакистану, эта сумма до сих пор не переведена», — приводит его слова ТАСС

Комментируя решение Трампа о приостановлении финансовой помощи Пакистану в сфере безопасности, Эванс заявил, что оно затрагивает два направления материального содействия Исламабаду. 

Одно из них проходит по линии Пентагона через Фонд поддержки коалиции (ФПК), которая во главе с США противостоит различным экстремистским группировкам, а второе — по линии Госдепартамента, курирующего военную помощь другим государствам.

Как сообщал портал iz.ru, глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт 4 января объявила о приостановлении Вашингтоном финансовой поддержки Пакистана по решению администрации президента. 

О возможности прекращения выплат Пакистану в связи с поддержкой правительством страны терроризма вопреки взятым на себя обязательствам Трамп заявил 2 января.

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