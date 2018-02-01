Россия и Пакистан сошлись в учениях

Москва и Исламабад в этом году проведут совместные контртеррористические учения, а также активизируют дипломатические и экономические контакты. В ближайшие дни в российскую столицу приедет пакистанская делегация, которая планирует обсудить в МИД РФ вопросы кооперации и углубления двусторонних отношений. Об этом «Известиям» рассказал спецпредставитель президента России, глава второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов. Во внешнеполитическом ведомстве Пакистана подчеркнули, что надеются на активизацию сотрудничества между странами. Одной из основных сфер такой кооперации являются борьба с терроризмом и военно-техническое сотрудничество. Эксперты уверены: Исламабад ищет сближения с РФ на фоне кризиса отношений с США.

Спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИДа Замир Кабулов в беседе с «Известиями» подчеркнул, что сегодня российско-пакистанские отношения активно развиваются по всем направлениям, начиная от экономики и борьбы с терроризмом и заканчивая военно-техническим сотрудничеством.

— США в лице Пакистана нашли козла отпущения, чтобы оправдать свои бесконечные промахи и провалы в Афганистане. Вашингтон обвиняет Пакистан во всем, что происходит в соседнем Афганистане. Это неконструктивно. В этих условиях Пакистан ищет поддержки среди своих соседей в регионе, и я думаю, что он такую поддержку найдет. Российско-пакистанские отношения также не стоят на месте, а активно развиваются. Мы начали проводить частые и активные дипломатические и контртеррористические консультации. В ближайшие несколько дней в Москву приедет делегация МИД Пакистана во главе с замминистра. Мы обсудим форматы сотрудничества,—- сообщил Замир Кабулов.

Он также добавил, что совместные российско-пакистанские военные учения по борьбе с терроризмом пройдут в РФ в 2018 году.

С приходом к власти Дональда Трампа в отношениях США и Пакистана наступил глубокий политический кризис. Американский президент обвинил Исламабад во лжи и поддержке терроризма. По словам главы Белого дома, пакистанские власти прикрывают экстремистов и способствуют дестабилизации ситуации в соседнем Афганистане, на территории которого базируются американские военнослужащие. Однако в Исламабаде подобные обвинения отвергают, заявляя, что не собираются терпеть необоснованную критику со стороны Вашингтона.

На фоне ухудшения отношений с США Пакистан активно укрепляет связи с Россией и Китаем. В МИД страны заявили, что стремятся сотрудничать с РФ во всех сферах, которые представляют взаимный интерес. А накануне министр обороны Пакистана Хурам Дастгир Хан сообщил, что за последние три года республика приобрела уже «несколько российских вертолетов». Это, по его словам, можно называть «региональным переориентированием внешней политики и безопасности Пакистана». В интервью The Financial Times глава пакистанского минобороны подчеркнул: Исламабад готов обратиться к России и Китаю по вопросам новых военных поставок, поскольку США предпочли сотрудничеству критику.

По словам востоковеда, эксперта института «Диалог цивилизаций» Алексея Малашенко, в свете новой политики Дональда Трампа в регионе Пакистан находится в сложном положении и «ищет выходы на разные страны и организации», включая Россию или ШОС. Несмотря на попытки Исламабада найти союзника в лице Москвы, это будет нелегко сделать, так как отношения между странами всегда были непростыми.

— Пакистан открыто поддерживал афганских моджахедов, которые воевали против советских войск в Афганистане. На пакистанской территории были созданы лагеря их подготовки. То есть Москва и Исламабад всегда находились по разные стороны баррикад, — заявил Алексей Малашенко.

Как пояснил «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин, движение «Талибан» было создано при участии Пакистана еще в 1990-е годы.

— Еще в 1980-е годы у пакистанского военно-политического руководства возникли идеи создать в Афганистане военное движение, которое поможет реализовать их планы, — заявил эксперт. — Но решение создать «Талибан» было принято в 1990-е годы. Тогда Исламабад небеспочвенно начал подозревать Индию в попытках вмешаться в ситуацию в Афганистане. Говоря современным языком, талибы — это прокси-силы Пакистана. В 2001 году в ходе вторжения в Афганистан Вашингтон дал Исламабаду несколько дней, чтобы вывести из Афганистана военных советников, которые обучали талибов. Но Исламабад продолжает поддерживать контакты с движением. Что неоднократно вызывало недовольство Вашингтона.

По мнению экспертов, современные условия в регионе и усиление террористической активности ИГ (запрещено в РФ) и других радикальных группировок толкают государства к кооперации и сотрудничеству. Тем более Пакистан — единственная мусульманская страна в мире с ядерным оружием. А серьезность претензий США к Исламабаду из-за связей с талибами — вопрос спорный, поскольку последние годы движение пытаются склонить к политическому диалогу.