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При землетрясении на афгано-пакистанской границе пострадали 20 человек

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Ahmad Halabisaz
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Один человек погиб, не менее 20 пострадали в результате землетрясения магнитудой 6,1 вблизи афгано-пакистанской границы, передает «РИА Новости» со ссылкой на телеканал Geo TV.

Мощные подземные толчки в среду утром ощутили жители Афганистана, а также жители крупных городов Пакистана, включая Исламабад и Карачи. Очаг землетрясения залегал на глубине 188 км в 262 км к северо-востоку от Кабула.

На западе Пакистана — в провинции Белуджистан — произошло обрушение крыши одного из частных жилых домов. В результате погибла малолетняя девочка, еще 10 членов ее семьи были ранены. Кроме того, в результате давки в приграничной провинции Хайбер-Пахтунхва на севере Пакистана пострадали не менее 10 человек. ЧП случилось в момент эвакуации одного из зданий правительственных учреждений.

Данных о погибших и пострадавших из самого Афганистана не поступало.

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