В Латвии заявили о лучшем уровне жизни при СССР

Экс-глава Компартии ЛССР и бывший депутат Евпропарламента Альфред Рубикс заявил, что при СССР жизнь в Латвии была лучше, чем в настоящий момент.

«Ко мне до сих пор подходят люди и говорят, что в мое время им жилось лучше. Обычному, рядовому человеку в советское время, несомненно, жилось легче. Люди видели перспективу в своей жизни, с надеждой смотрели в будущее», –– цитирует издание Latvijas Avize Рубикса.

Политик рассказал, что сейчас население Латвии живет бедно. Более высокий уровень жизни только у тех, кто смог открыть свой бизнес.

«В те времена мы строили по тысяче квартир в год, которые люди получали бесплатно. Да, за квартирой нужно было стоять в очередях, и они не были такими шикарными, как сейчас, но кто сегодня может себе позволить эти шикарные квартиры? Те, кто наворовал или занимался спекуляцией, которую сейчас гордо называют бизнесом», –– сказал Рубикс.

Он также отметил огромный отток латвийского населения.

«В советское время люди ехали в Латвию, чтобы жить здесь и работать, а теперь сотнями тысяч покидают страну. В конце 80-х в Латвии было почти 2,7 млн жителей, сейчас едва ли половина осталась. С этим мы шагаем навстречу столетию Латвии», –– добавил Рубикс.

6 февраля портал iz.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков отметил, что 30% жителей Литвы считают жизнь в СССР более легкой, чем в настоящее время.

«Балтийский парадокс: 30% жителей Литвы считают, что жизнь в СССР была лучше, чем сейчас, и лишь немногим больше — 35% полагают иначе. Литва и в ЕС, и в НАТО, а довольна лишь треть. От этого граждане и голосуют ногами: с 1991 года Литву покинул почти миллион жителей. Исход, однако», –– написал Пушков в Twitter.