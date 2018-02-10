Прямой эфир

В Латвии заявили о лучшем уровне жизни при СССР

0
Фото: ТАСС/Владимир Мусаэльян
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-глава Компартии ЛССР и бывший депутат Евпропарламента Альфред Рубикс заявил, что при СССР жизнь в Латвии была лучше, чем в настоящий момент.

«Ко мне до сих пор подходят люди и говорят, что в мое время им жилось лучше. Обычному, рядовому человеку в советское время, несомненно, жилось легче. Люди видели перспективу в своей жизни, с надеждой смотрели в будущее», –– цитирует издание Latvijas Avize Рубикса.

Политик рассказал, что сейчас население Латвии живет бедно. Более высокий уровень жизни только у тех, кто смог открыть свой бизнес.

«В те времена мы строили по тысяче квартир в год, которые люди получали бесплатно. Да, за квартирой нужно было стоять в очередях, и они не были такими шикарными, как сейчас, но кто сегодня может себе позволить эти шикарные квартиры? Те, кто наворовал или занимался спекуляцией, которую сейчас гордо называют бизнесом», –– сказал Рубикс.

Он также отметил огромный отток латвийского населения.

«В советское время люди ехали в Латвию, чтобы жить здесь и работать, а теперь сотнями тысяч покидают страну. В конце 80-х в Латвии было почти 2,7 млн жителей, сейчас едва ли половина осталась. С этим мы шагаем навстречу столетию Латвии», –– добавил Рубикс.

6 февраля портал iz.ru писал, что российский сенатор Алексей Пушков отметил, что 30% жителей Литвы считают жизнь в СССР более легкой, чем в настоящее время.

«Балтийский парадокс: 30% жителей Литвы считают, что жизнь в СССР была лучше, чем сейчас, и лишь немногим больше — 35% полагают иначе. Литва и в ЕС, и в НАТО, а довольна лишь треть. От этого граждане и голосуют ногами: с 1991 года Литву покинул почти миллион жителей. Исход, однако», –– написал Пушков в Twitter.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывшая первая леди Латвии пожаловалась на нехватку денег
Пенсионеры РФ получают в Риге бесплатный проезд раньше латвийских

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017