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Бывшая первая леди Латвии пожаловалась на нехватку денег

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Бывшая первая леди Латвии Даце Сейсума рассказала о своем бедственном положении после развода с бывшим президентом страны миллионером Андрисом Берзиньшем. Об этом сообщил интернет-портал nra.llv.

В настоящий момент бывшая первая леди работает врачом-эндокринологом в одной из поликлиник.

По словам Сейсумы, сейчас сумму, которую она раньше могла потратить за один раз на какой-либо предмет одежды, она зарабатывает за несколько месяцев.

«После развода я сама содержу себя на жалованье врача (эндокринолога). В больнице я должна находиться четыре часа, но в реальности так выходит лишь раз в неделю, остальные дни работаю сверхурочно — и за это зарплату не платят. Всё легко посчитать: ставка за час — €4,36, в день получается чуть больше €12 после вычета налогов, за 20 рабочих дней — чуть больше €240 (около 17 тыс. рублей. — iz.ru)», — рассказала Сейсума.

При этом она отметила, что, если выпадают длинные выходные, ее зарплата становится еще меньше, так как их считают как неоплачиваемый отпуск.

Сейсума сообщила, что пока у нее другого выхода нет и сменить работу она не может.

«Выходя из поликлиники, чувствую себя морально и физически опустошенной, но других вариантов в данный момент нет», — добавила она.

Предприниматель, миллионер Андрис Берзиньш являлся президентом Латвии с 2011 по 2015 год. На Даце Сейсуме он женился за несколько дней до вступления в должность, а после сложения президентских полномочий сразу с ней развелся.

Ранее портал iz.ru сообщал, что в Латвии за чертой бедности проживают 28,5% населения. Самый высокий процент бедности среди стран Прибалтики — в Литве.

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