Латвия запретила РФ открывать участки для выборов за пределами дипмиссий

Министерство иностранных дел Латвии ограничило территории, на которых могут быть организованы избирательные участки на выборах президента России: места для голосования разрешается устанавливать только в представительствах российской дипмиссии. Об этом сообщило посольство РФ в республике.

«Обескуражены решением МИД Латвии об организации избирательных участков на предстоящих 18 марта 2018 года выборах президента Российской Федерации только в российских дипломатических представительствах», — говорится в комментарии дипмиссии, опубликованном в соцсети Facebook.

По данным посольства, явка на выборах в сейм в диппредставительствах России составила менее 500 человек, при этом на выборах президента РФ в 2012 году в республике проголосовали около 22 тыс. человек. Кроме того, российские дипломаты отметили, что подобные действия противоречат декларируемому Ригой курсу на выстраивание прагматичных отношений с Москвой.

Ранее председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет приглашать на президентские выборы в 2018 году наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).