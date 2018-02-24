Эстонцы в знак протеста массово поехали за выпивкой в Латвию

Недовольные действиями властей эстонцы массово выехали в Латвию за алкоголем и бензином. Об этом сообщает «Интерфакс».

Своеобразную акцию протеста эстонские граждане приурочили к столетию со дня объявления независимости республики.

По данным местных СМИ, 24 февраля границу с Латвией пересекли более 800 машин.

Организатор акции Таави Лепик пояснил, что акцизы на алкоголь и топливо с начала 2017 года значительно выросли, очередное повышение произошло и в январе 2018 года. В результате жители понесли значительные убытки.

Так, из-за роста цен произошел отток покупателей алкоголя и бензина, вследствие чего пострадали владельцы небольших магазинчиков и заправок на границе с Латвией. В частности, покупатели из Финляндии, приезжавшие за дешевым алкоголем в Эстонию, предпочитают теперь ездить в ту же соседнюю Латвию.

Участники акции протеста планируют добраться до латвийского города Мазсалка и устроить там митинг.

В ответ на это власти Эстонии призвали граждан проявлять патриотизм и усилили антиалкогольные патрули.

В конце 2017 года исследование Eurostat показало, что самыми пьющими странами среди членов Евросоюза являются страны Балтии. В частности, в Эстонии 5,6% потребительских расходов жителей страны пришлись на алкоголь. Следом идут Латвия и Литва с показателями 4,8 и 4,2% соответственно.