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Ученые обнаружили антиалкогольный ген

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Фото: Global Look Prees/Danny Gys
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Обнаружен ген, который усиливает реакцию организма на алкоголь, делающий непереносимым похмелье. Информацию об этом распространило в четверг, 22 февраля издание The Independent.

Данное открытие сделали исследователи из Пенсильванского университета, проанализировав геномы 2,5 тыс. человек из 20 популяций.

Мутации в группе генов, которые отвечают за производство фермента алкогольдегидрогеназы, ускоряющий окисление спиртов, приводят к отравлению организма, сообщает Утро.ру.

На практике это означает непереносимое похмелье, которое не позволяет человеку напиваться так, чтобы стать алкоголиком. Предполагается, что данная мутация закрепляется в популяции путем естественного отбора.

9 февраля ученые Квинслендского технологического университета в Австралии выяснили, что тандоспирон, являющийся анксиолитическим и антидепрессантным препаратом, способен уменьшить зависимость от алкоголя и обратить повреждения в мозге человека, связанные с данной пагубной привычкой.

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