Прямой эфир

Депутат Милонов призвал Минпромторг убрать алкоголь с прилавков

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Депутат «Единой России» Виталий Милонов призвал министра промышленности и торговли Дениса Мантурова ввести в правилах о торговле алкоголем ограничения, требующие убрать с прилавков соответствующую продукцию в специальные пространства, как это реализовано на примере табака.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о введении дополнительных правил для торговли всей алкогольной продукцией в нашей стране. Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции», — приводит «РИА Новости» текст письма Милонова.

Депутат отметил, что данная мера не приведет к дополнительным расходам со стороны региональных бюджетов, а также федерального бюджета, однако поможет дополнительно оградить россиян от употребления алкоголя. Милонов также выразил готовность начать разработку соответствующих поправок к федеральному закону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минздрав обяжет табачные компании раскрыть полный состав сигарет
Минздрав сделает сигареты дороже
Ради очищения рынка от дешевого табака ведомство готово определить его минимальную цену

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017