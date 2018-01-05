Депутат Милонов призвал Минпромторг убрать алкоголь с прилавков

Депутат «Единой России» Виталий Милонов призвал министра промышленности и торговли Дениса Мантурова ввести в правилах о торговле алкоголем ограничения, требующие убрать с прилавков соответствующую продукцию в специальные пространства, как это реализовано на примере табака.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о введении дополнительных правил для торговли всей алкогольной продукцией в нашей стране. Полки с алкоголем не должны находиться на самых видных местах в торговых помещениях и должны быть перенесены в специальные огороженные пространства, где их не будут видеть дети и подростки, как это реализовано на примере продажи табачной продукции», — приводит «РИА Новости» текст письма Милонова.

Депутат отметил, что данная мера не приведет к дополнительным расходам со стороны региональных бюджетов, а также федерального бюджета, однако поможет дополнительно оградить россиян от употребления алкоголя. Милонов также выразил готовность начать разработку соответствующих поправок к федеральному закону.