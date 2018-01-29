Пушкина и Булгакова на Украине заподозрили в плагиате

Классиков русской литературы Михаила Булгакова и Александра Пушкина на Украине заподозрили в плагиате. С обвинениями выступил украинский писатель Юрий Винничук в статье, опубликованной на портале Zbruc.ua.

По его словам, «вторичность романа «Мастер и Маргарита» может увидеть человек, разбирающийся в мировой литературе.

«Почему француз должен восхищаться Булгаковым, если много образов и сюжетных ходов тот позаимствовал из романа Пьера Мак-Орлана «Ночная Маргарита», изданного в Москве в 1927 году?» — приводит слова Винничука телеканал «Звезда».

Помимо этого, украинский писатель полагает, что французы «не воспринимают» творчество Александра Сергеевича Пушкина, считая его «обычным эпигоном французской поэзии». Он также отмечает, что немалая часть его стихотворений, включая «Письмо Татьяны к Онегину», являются «перепевами с французского».

Ранее портал iz.ru сообщал, что украинский историк объяснил сравнение Высоцкого и Цоя с «щупальцами русского мира».