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Украинский адмирал заявил о «гибридной угрозе» в Азовском море

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Украине необходимо заняться патрулированием побережья Азовского моря для противодействия российской угрозе. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко.

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По его словам, в непосредственной близости к украинскому побережью Россия проводит военно-морские учения в Азовском море. Замминистра заявил, что это является провокацией и гибридной угрозой вторжения с моря, пишет «РИА Новости».

Ради предотвращения кризиса, по мнению Кабаненко, украинские власти должны начать патрулирование прибрежной зоны, территориального моря в 12 милях от побережья силами морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Также адмирал заявил, что по данному вопросу необходимо сотрудничать с западными странами. При этом сотрудничество с НАТО осложняют отношения с Венгрией из-за ситуации с языками нацменьшинств на Украине.

27 мая председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз обвинила Россию в проведении исследований, которые якобы направлены на разработку химического и биологического оружия массового поражения. Об этом она сообщила на заседании в Варшаве.

Также замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что на Россию необходимо оказывать санкционное давление, так как именно таким способом был уничтожен Советский Союз.

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