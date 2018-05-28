Украинский адмирал заявил о «гибридной угрозе» в Азовском море

Украине необходимо заняться патрулированием побережья Азовского моря для противодействия российской угрозе. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины адмирал запаса Игорь Кабаненко.

По его словам, в непосредственной близости к украинскому побережью Россия проводит военно-морские учения в Азовском море. Замминистра заявил, что это является провокацией и гибридной угрозой вторжения с моря, пишет «РИА Новости».

Ради предотвращения кризиса, по мнению Кабаненко, украинские власти должны начать патрулирование прибрежной зоны, территориального моря в 12 милях от побережья силами морской охраны Госпогранслужбы Украины.

Также адмирал заявил, что по данному вопросу необходимо сотрудничать с западными странами. При этом сотрудничество с НАТО осложняют отношения с Венгрией из-за ситуации с языками нацменьшинств на Украине.

27 мая председатель постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Ирина Фриз обвинила Россию в проведении исследований, которые якобы направлены на разработку химического и биологического оружия массового поражения. Об этом она сообщила на заседании в Варшаве.

Также замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Георгий Тука заявил, что на Россию необходимо оказывать санкционное давление, так как именно таким способом был уничтожен Советский Союз.