Прямой эфир

В Совфеде ответили на план Киева по «уничтожению России»

0
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки о том, что Россию «можно уничтожить с помощью санкций».

За исполнение санкций — в колонию
Соблюдение антироссийских санкций на территории РФ может обернуться четырьмя годами заключения

«Украинская сторона от ограничений, которые она, как попугай, вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени», — сказал сенатор, которого цитирует RT.

Он добавил, что если посмотреть на экономические потери Украины за последние годы, то они в несколько раз больше, чем потери России.

Также Цеков прокомментировал заявление украинского политика о том, что санкции якобы привели к распаду СССР. Сенатор считает, что причиной этого стали вовсе не ограничения, а отсутствие консолидации общества.

Цеков добавил, что сейчас Россия является консолидированной, несмотря на «нападки», а российская экономика успешно справляется с западными санкциями.

18 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых и продлении старых санкций против России. На этой неделе на его сайте также появилась информация о том, что «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» попали в санкционный список Киева

Впервые Киев ввел антироссийские санкции 31 июля 2014 года. Они были направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также сферу товаров двойного назначения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина обвинила Россию в разработке химоружия для «гибридной войны»
Украина попросит Запад усилить антироссийские санкции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017