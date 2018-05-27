В Совфеде ответили на план Киева по «уничтожению России»

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки о том, что Россию «можно уничтожить с помощью санкций».

«Украинская сторона от ограничений, которые она, как попугай, вводит вслед за Европой и Америкой, страдает в большей степени», — сказал сенатор, которого цитирует RT.

Он добавил, что если посмотреть на экономические потери Украины за последние годы, то они в несколько раз больше, чем потери России.

Также Цеков прокомментировал заявление украинского политика о том, что санкции якобы привели к распаду СССР. Сенатор считает, что причиной этого стали вовсе не ограничения, а отсутствие консолидации общества.

Цеков добавил, что сейчас Россия является консолидированной, несмотря на «нападки», а российская экономика успешно справляется с западными санкциями.

18 мая президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении новых и продлении старых санкций против России. На этой неделе на его сайте также появилась информация о том, что «Россия сегодня» и «РИА Новости Украина» попали в санкционный список Киева.

Впервые Киев ввел антироссийские санкции 31 июля 2014 года. Они были направлены на финансовый, энергетический и оборонный секторы, а также сферу товаров двойного назначения.